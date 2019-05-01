Депутат Думы: упрощенное получение гражданства РФ решит проблему десятков севастопольцев

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Десятки жителей Севастополя, которые в момент воссоединения Крыма с Россией не находились в городе, столкнулись с проблемами при получении российского гражданства. Новый указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры получения гражданства, в том числе для живших в Крыму до 2014 года людей, поможет решить этот вопрос, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее президент РФ подписал указ о предоставлении возможности получить российское гражданство по упрощенной процедуре для отдельных категорий лиц. В их числе - граждане Украины, не имеющие гражданства (подданства) другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях Республики Крым и Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

"В рамках приемов граждан по личным вопросам ко мне обращались десятки людей, попавших в сложную ситуацию: фактически они родились и жили к весне 2014 года в Севастополе, но по каким-то причинам 18 марта их не оказалось в городе. Сейчас они сталкиваются с трудностями и не могут получить российское гражданство. Фактически живя в Севастополе, они имеют гражданство Украины", - сказал Белик ТАСС.

По словам Белика, в такую ситуацию попали те, кто, к примеру, на 18 марта 2014 года учились или работали на материковой территории Украины, были в командировках или в гостях у родственников за пределами полуострова.

"Конечно, в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход, но в целом это ситуацию не меняет. Получается, что севастопольцы и крымчане у себя дома, на Родине вынуждены проходить все обязательные процедуры для того, чтобы стать гражданами своей же страны <…> Юридически севастопольцы всегда были гражданами России, становятся ими по праву рождения, не важно, что написано в его свидетельстве о рождении советского, украинского, российского образца. Если там есть фраза "место рождения город Севастополь", то получение гражданства нашей страны может и должно стать чисто технической процедурой", - уверен Белик.

Он напомнил, что Севастополь не был передан в состав Украинской ССР в советское время. Ранее сообщалось, что указ о передаче Крыма фактически не касался города. На тот момент Севастополь имел особый статус и не входил в состав региона. Коллизия так и не была решена в последующие годы.