Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что, по данным министерства здравоохранения Индии, на конец января в самом большом штате Раджастхан было зарегистрировано около 1,1 тыс. подтвержденных случаев этого заболевания, 49 из которых завершились летальным исходом. При этом анализы крови у каждого четвертого жителя этого штата (в 1,1 тыс. случаев из 5 тыс.) дали положительный результат на наличие вируса свиного гриппа.

"Наиболее неблагополучная эпидемиологическая обстановка складывается в штате Махараштра в центре Индии с населением 113 миллионов человек. По информации департамента здравоохранения штата, с 1 января по 20 апреля 2019 года только в этом штате зарегистрировано более 1,3 тыс. случаев свиного гриппа А/H1N1, из которых 110 - со смертельным исходом", - предупредили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что в штатах Теленгана, Мадхья-Прадеш, Западная Бенгалия и Одиша в разных частях Индии также были зафиксированы случаи заболевания свиным гриппом, часть из которых привела к летальному исходу. При этом в ведомстве подчеркнули, что, по данным Национального института вирусологии Индии, активность трансмиссии вируса свиного гриппа снизилась с января по март 2019 года. Исследования показали, что за четыре месяца текущего года на территории Индии не произошло мутаций вируса свиного гриппа, добавили в Роспотребнадзоре.

Индия борется со свиным гриппом с 2005 года. В 2017 году жертвами болезни в стране стали почти 2,2 тыс. человек. Самое большое число погибших от свиного гриппа было зафиксировано в конце 2014 - начале 2015 года, когда умерли почти 3 тыс. человек, а количество зараженных составило 42 тыс. Медики утверждают, что в Индии свиной грипп мог мутировать в более опасную форму заболевания.