В Севастополе создали проект копии брига "Меркурий"

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Проект копии парусного брига "Меркурий", который прославился победой в неравном бою в русско-турецкой войне 1828-1829 года, разработали в Севастополе. На корабле планируется разместить 30-40 кают для курсантов и орудия для фейерверков, рассказал ТАСС председатель Севастопольского военно-морского собрания Виктор Кот.

Бриг "Меркурий", заложенный в 1819 году, стал символом мужества русских моряков после того, как в 1829 году его экипаж под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского дал бой двум турецким линейным кораблям и вышел победителем. Президент России Владимир Путин после мартовской встречи с представителями крымской общественности поручил продумать воссоздание нескольких памятников на полуострове. В частности, премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу должны до 1 июня представить предложения по воссозданию "Меркурия" в "учебно-научных целях".

"Мы второй год ведем работу, к настоящему моменту проект завершен и передается, или даже уже передан, в Главное управление регистра судоходства ("Российский морской регистр судоходства") на согласование. После его одобрения мы сможем говорить о стоимости постройки судна. Бюджет не очень большой, исходя из композиции, конструкции, по которой мы его будем строить. Однако новый бриг будет иметь 30-40 кают для курсантов, алые паруса, фейерверковые орудия для открытия парадов", - рассказал Кот.

По его словам, как и 200 лет назад, бриг построят в Севастополе. Инициаторы проекта уже договорились с одним из крупнейших предприятий города.

Руководитель исторического клуба "Севастополь-Таврический" Вадим Прокопенков отметил, что Севастополь всегда жил флотом, но после распада Советского Союза эта связь начала теряться, и сказалось это не только на экономике.

"Живая память о победах флота стала постепенно утрачиваться. Сегодня при актуальности укрепления в Севастополе базы Черноморского флота нам нужно вспоминать традиции, сохранять в сердце. Все-таки единение города и флота для Севастополя - залог процветания", - уверен Прокопенков.

Офицерская честь

Поручения президента касаются и вопроса хранения кортиков вышедшими в отставку офицеров.

"Раньше все офицеры, прослужившие на флоте более 20 лет, автоматически получали право ношения формы, в которую входил и кортик. И я 9 мая надену форму, кортик и пойду с семьей смотреть на парад, потому что это преемственность поколений, это традиции", - поделился с ТАСС председатель региональной общественной организации "Объединение военнослужащих запаса Севастополя" Вадим Гуцан.

Сейчас, пояснил он, выходящий в отставку офицер должен сдать кортик на склад, получить справку в психоневрологическом диспансере, купить сейф и только потом, получив соответствующее разрешение от Росгвардии, может забрать клинок. При этом, по словам Гуцана, фактически кортик "не опаснее, чем кухонный нож", а выполнить все мероприятия даже в финансовом плане затруднительно - понадобится несколько тысяч рублей. Этих денег нет, например, у пожилых людей.

Вопрос о хранении кортиков на встрече с президентом поднимал председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев. Он затронул тему после того, как сам столкнулся с проблемой: в 2015 году, когда он уже оставил службу в армии, у Горбачева потребовали сдать кортик. До 2013 года кортик как один из элементов формы оставлялся вышедшим в отставку офицерам вместе с формой.

"Вскоре после этого я оказался на пресс-конференции президента и поднял этот вопрос. На данный момент предложенный механизм совершенно неэффективен, и он не работает: процедура такая сложная, что пройти ее невозможно. Более того, есть ряд изъянов, например, кто даст гарантию, что сдав на склад свой кортик, назад ты получишь именно его?" - рассказал Горбачев ТАСС.

По его данным, практически никто из отставных офицеров или их наследников, сохранивших кортики, на данный момент не прошел процедуру - а значит, они хранят клинки незаконно. "Фактически 9 мая любой сержант полиции может подойти к 80-летнему ветерану и задать вопрос", - отметил председатель Союза журналистов Севастополя.

Собеседники ТАСС считают оптимальным возвращение к правилам, которые действовали до 2013 года. "Я считаю, что нужно возвратить к тому, что было: признать кортик принадлежностью формы одежды морского офицера. И вопрос снят - увольнение с правом ношения формы будет автоматически означать право на ношение кортика", - пояснил Горбачев.

Квартирный вопрос для военных

Также президент поручил правительству России и Минобороны проработать дополнительные меры, чтобы обеспечить жильем военных, несущих службу в Республике Крым и Севастополе. Как отметил генерал-лейтенант в отставке, член совета высших офицеров Севастополя Анатолий Домненко, проблема касается, в первую очередь, не офицеров, а тех, кто служит по контракту в более низких чинах.

"Сейчас мы видим такую ситуацию: молодые ребята идут служить по контракту, но, достигая 25-30 лет, женятся, создают семьи и сталкиваются с жилищной проблемой. Оплата за жилье в Крыму и Севастополе большая, и средств недостаточно; они вынуждены после первого контрактного срока уходить. Для офицеров существует система компенсации большей части стоимости аренды жилья, а для рядовых, для сержантов такого нет", - отметил Домненко.

При этом, подчеркнул собеседник агентства, сейчас на Крымский полуостров все чаще приезжают молодые специалисты, получившие среднее профессиональное или высшее образование, и, не найдя себя в гражданской профессии, приходят в армию. С учетом того, что военные подразделения оснащены современными приборами и техникой, рядовые и сержанты с радиотехническим, инженерным или другим техническим образованием подходят как нельзя лучше. "Этот вопрос касается нашей боеготовности, защиты Крыма и нашей Родины в целом", - добавил отставной генерал.

По его мнению, выходом из положения могли бы стать малогабаритные квартиры и общежития, где молодые семьи будут жить, пока не смогут претендовать на участие в ведомственных ипотечных программах.