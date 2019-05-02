Частные предприятия взяли под охрану более 2,8 тыс. мест летнего отдыха в России

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Частные охранные предприятия перед началом летнего сезона взяли под охрану свыше 2,8 тыс. мест летнего отдыха в РФ. Об этом сообщил в ходе ведомственного совещания по вопросам безопасности в курортный период замглавы Росгвардии Сергей Лебедев, заявление которого в четверг ТАСС процитировала пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний день более 2,8 тыс. объектов (курорты, зоны отдыха, санатории, базы отдыха) находятся под физической охраной частных охранных организаций, порядка 4,6 тыс. таких объектов оборудованы их кнопками тревожной сигнализации. По данным Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии, в целях обеспечения их безопасности будет задействовано свыше тысячи частных охранных организации (ЧОО) и около 4,5 тыс. их работников", - отметил замглавы Росгвардии. Он подчеркнул, что ведомство тщательно проверяет соблюдение правил хранения оружия сотрудников ЧОП, соблюдение их сотрудниками закона о частной охранной деятельности, а также проведение совместных тренировок с частными охранниками для отработки взаимодействия.

По словам Лебедева, в период предстоящего курортного сезона под особым контролем соответствующих подразделений и служб Росгвардии будут находиться места организованного отдыха детей: оздоровительные лагеря и санатории, базы отдыха и другие учреждения. "На сегодняшний день организация безопасного отдыха детей - это первостепенная задача. Так, подразделения вневедомственной охраны в настоящее время обеспечивают безопасность четырех детских центров федерального значения: "Артек", "Орленок", "Смена" и "Океан". Кроме того, более 14 тыс. таких объектов, практически все 100%, охраняются при помощи технических средств охраны и средств тревожной сигнализации", - сказал он.

По его словам, Росгвардия уже провела более 2 тыс. учений и тренировок по обеспечению безопасности и слаженности действий между различными структурами на период летнего отдыха.