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Отречение японского императора Акихито от престола

СМИ: большинство японцев испытывает теплые чувства к новому императору

Согласно результатам опроса, проведенного Kyodo, 82,5% респондентов сообщили о теплых чувствах к Нарухито

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. Подавляющее большинство японцев испытывает теплые чувства к новому императору страны Нарухито. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса, проведенного агентством Kyodo.

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Отмечается, что 82,5% респондентов испытывает теплое чувство привязанности к новому императору, и только 11,3% ответили отрицательно на соответствующий вопрос. Примечательно, что подавляющее большинство японцев также положительно высказалось о теоретической возможности восхождения на императорский трон женщины - 79,6% опрошенных Kyodo готовы были бы принять женщину-императрицу. Против высказались только 13,3%.

Японский наследный принц Нарухито в среду вступил в полномочия императора страны. В соответствии с принятым парламентом законом об отречении его отца, бывшего императора Акихито, это произошло в 00:00 часов 1 мая по токийскому времени (18:00 30 апреля мск). Одновременно в Японии началась эра Рэйва.

Теги
ЯпонияАкихито (император Японии)Отречение японского императора Акихито от престола
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