Эксперты выяснили, в каких российских городах меньше всего довольных жизнью людей

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Эксперты Финансового университета при правительстве РФ назвали Владикавказ, Хабаровск и Воронеж лидерами среди российских городов, где ниже всего доля довольных жизнью граждан. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании удовлетворенности российских граждан своей жизнью.

"Больше всего довольных жизнью во Владивостоке, Томске и Липецке, меньше всего - в Воронеже, Хабаровске и Владикавказе", - сообщается в материалах.

Так, доля полностью или в основном довольных жизнью во Владивостоке составляет 87%, в Томске - 86%, в Липецке - 85%. Во Владикавказе эта доля равна 63%, в Хабаровске - 69% и в Воронеже - 70%. В десятку городов, где живет меньше всего довольных своей жизнью, также вошли Петрозаводск, Ярославль, Магнитогорск, Калуга, Ульяновск, Тамбов, Махачкала. В Москве этот показатель составляет 82%.

"Исследование показало, что доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, заметно снизилась в первом квартале 2019 года <…> В марте 2019 года она упала до 73%. Среди руководителей предприятий и владельцев бизнеса доля довольных жизнью снизилась до 81%, среди наиболее состоятельных россиян она осталась на прежнем уровне - около 100%", - подчеркивают авторы.

Исследование Финансового университета при Правительстве РФ проводилось в первом квартале 2019 года в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек.