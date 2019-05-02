Власти Москвы приступят к разработке новой концепции службы занятости

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Власти Москвы в ближайшее время приступят к разработке новой концепции службы занятости. Как сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин, обновленная структура перестанет функционировать по принципу биржи труда и будет помогать москвичам преодолевать всевозможные барьеры, вплоть до медицинских, для устройства на работу.

"В перспективе служба занятости должна выйти за рамки привычной функции "биржи труда". По большому счету, ее сотрудники могли бы стать социальными помощниками нуждающихся семей, помогая взрослым трудоспособным людям устранять бытовые, образовательные, психологические и даже медицинские барьеры, мешающие им найти работу и дальше жить своими силами, достойно содержать себя и свою семью. Разработка такого подхода к работе службы занятости начнется в ближайшее время", - написал градоначальник на своем сайте.

Он отметил, что в текущем году в столице проходит глубокая модернизация Государственной службы занятости. За счет нее, в частности, количество документов, которые требуют с заявителей для постановки на учет, сократилось с 24 до 11, число подписей в документах - с 47 до 11, а время оформления документов - с 50 до 30 минут. Тем самым у сотрудников увеличилось время на беседу с соискателем с 5-7 до 25-30 минут.

По словам мэра, экономика города испытывает дефицит рабочих рук, а уровень безработицы составляет всего 1,2%, тогда как в европейских столицах безработица находится на уровне 5-10%.