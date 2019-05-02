Правительство проработает вопрос возврата оплаты за вывоз мусора тем, кто сортирует отходы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минфину и Минэкономразвития проработать вопрос возврата стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) гражданам, сортирующим мусор. Соответствующее распоряжение по результатам встречи с участниками Всероссийского экологического форума "Чистая страна" опубликовано в четверг на сайте правительства РФ.

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"Минприроды России, Минфину России и Минэкономразвития России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос возврата средств на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами гражданам, осуществляющим раздельное накопление твердых коммунальных отходов", - говорится в документе.

О результатах работы министерства должны предоставить отчет до 1 июля 2019 года.