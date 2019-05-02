{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Правительство проработает вопрос возврата оплаты за вывоз мусора тем, кто сортирует отходы

Минприроды, Минфин и Минэкономразвития должны предоставить соответствующий отчет до 1 июля

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минфину и Минэкономразвития проработать вопрос возврата стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) гражданам, сортирующим мусор. Соответствующее распоряжение по результатам встречи с участниками Всероссийского экологического форума "Чистая страна" опубликовано в четверг на сайте правительства РФ.

На эту тему
Утилизация мусора в России. Как реформируют отрасль

"Минприроды России, Минфину России и Минэкономразвития России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос возврата средств на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами гражданам, осуществляющим раздельное накопление твердых коммунальных отходов", - говорится в документе.

О результатах работы министерства должны предоставить отчет до 1 июля 2019 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияНовая система обращения с ТКО
Кризис на Украине
Эксперт: отсутствие справедливого расследования трагедии в Одессе раскалывает Украину
Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что пять лет общество живет без правды
Читать полностью