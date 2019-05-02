Крупнейший в мире барк "Седов" впервые зашел в порт Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 2 мая. /ТАСС/. Крупнейший в мире барк "Седов" завершил юбилейный, сотый учебный рейс и впервые в своей истории зашел в порт Калининграда. Об этом сообщила в четверг ТАСС Ирина Образцова, руководитель пресс-службы Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота (БГА), эксплуатирующей парусник.

"В ночь на 2 мая "Седов" прошел через Калининградский морской канал и впервые в своей истории зашел в Калининградский морской рыбный порт, завершив свой юбилейный, сотый учебный рейс. Около четырех часов утра по местному времени (05:00 мск) парусник пришвартовался у 18-го причала порта", - рассказала Образцова.

На борту судна 112 курсантов Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ), Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа (ВКМРК) и калининградских морских учебных заведений, добавила она.

По словам Образцовой, во время прохождения по морскому каналу была успешно протестирована возможность складывания верхних частей мачт судна для прохождения под мостами и конструкциями, размещенными над водными путями. Эта функция была обеспечена во время ремонта парусника, проходившего зимой на заводе в городе Светлый под Калининградом.

В калининградском порту барк примет на борт более 100 курсантов российских морских учебных заведений и вечером 3 мая начнет второй рейс навигации 2019 года. Парусник возьмет курс на Гамбург, где вместе с барком "Крузенштерн" примет участие в "Празднике порта", являющемся одним из крупнейших морских праздников в Европе. Второй рейс навигации продлится до 7 июля. Во время похода запланированы заходы в порты Варнемюнде (Германия), Руан и Бордо (Франция), уточнила представитель БГА.

Запрет от Эстонии и Польши

Первый рейс навигации 2019 года, в который "Седов" вышел из Калининграда 6 апреля, был самым коротким в этом году. Во время его выполнения парусник должен был зайти в порт столицы Эстонии Таллина и остановиться на рейде польского порта Гдыни, однако власти Польши и Эстонии запретили судну вход в свои воды. Формальным поводом стало то, что на борту парусника находились курсанты из Керчи. Из-за действий эстонских и польских властей был изменен план похода. Парусник зашел в немецкий порт Варнемюнде близ Ростока, где пополнил запасы, рассказала Образцова. На выполнении планов практики курсантов на борту судна инцидент не отразился, добавила она.

Ректор Калининградского государственного технического университета (КГТУ), в состав которого входит БГА, Владимир Волкогон расценил действия Польши и Эстонии как нарушение международного морского права и отметил, что решение носило чисто политический характер.

Кругосветная экспедиция

Навигация "Седова" в 2019 году включает три учебных рейса. Последний парусник завершит в Калининграде в начале сентября. В декабре судно начнет кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время похода парусник спустится в южные широты к субарктическим островам Южной Георгии, где ориентировочно в конце февраля 2020 года встретятся все три парусных учебных судна "Росрыболовства" - фрегат "Паллада", барки "Крузенштерн" и "Седов", а затем возьмет курс на Владивосток.

Крупнейший в мире

Барк "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году, первоначально он назывался "Магдалена Виннен II". В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях барк был передан Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименован в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова.

Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное учебное парусное судно из сохранившихся до наших дней. Биография парусника включает кругосветное плавание, высокоширотные арктические экспедиции, участие в крупных регатах. "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 18,32 узла.

В апреле 2017 года барк "Седов" был передан Мурманским государственным техническим университетом Калининградскому государственному техническому университету, в состав которого входит БГА, сменив порт приписки с Мурманска на Калининград.

В 2005 году парусник был перекрашен в черный цвет для участия в съемках фильма немецкого режиссера Каспара Хайдельбаха "Гибель "Памира", где выступил в роли грузового барка "Памир", потерпевшего крушение в Атлантическом океане в сентябре 1957 года. Прошедшей зимой во время ремонта судну вернули исторический белый цвет.