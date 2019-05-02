Вещатель Евровидения назвал шуткой информацию о сдаче крови участниками конкурса

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Официальный вещатель конкурса "Евровидение" в России - ВГТРК - назвал шуткой высказывание певца Сергея Лазарева о том, что сдача крови участниками конкурса необходима для выяснения их этнического происхождения. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ВГТРК.

"Это была шутка", - сообщили в телекомпании.

Ранее певец Сергей Лазарев в эфире программы "Вечерний Ургант" рассказал, что сдача крови участниками конкурса "Евровидение" необходима для того, чтобы выяснить их этническое происхождение.