Посольство РФ в Пхеньяне поздравило со столетием последнего ветерана Красной Армии из КНДР

ПХЕНЬЯН, 2 мая. /ТАСС/. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора поздравил последнего живущего в республике ветерана Великой Отечественной войны из числа граждан КНДР, служивших в составе Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), по случаю 100-летия со дня рождения. Об этом сообщило в четверг посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

"2 мая посол Александр Мацегора встретился с заместителем музея Корейской Революции Пак Кён Сиком, которому передал букет цветов для директора музея Хван Сун Хи, отмечающей 100-летие со дня рождения, - отмечается в сообщении диппредставительства. - К сожалению, по состоянию здоровья сама юбиляр не смогла принять нас, мы обратились к ее заместителю с просьбой обязательно рассказать ей о наших самых теплых чувствах и огромном уважении".