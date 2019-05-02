Посольство РФ в Пхеньяне поздравило со столетием последнего ветерана Красной Армии из КНДР

ПХЕНЬЯН, 2 мая. /ТАСС/. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора поздравил последнего живущего в республике ветерана Великой Отечественной войны из числа граждан КНДР, служивших в составе Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), по случаю 100-летия со дня рождения. Об этом сообщило в четверг посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.
"2 мая посол Александр Мацегора встретился с заместителем музея Корейской Революции Пак Кён Сиком, которому передал букет цветов для директора музея Хван Сун Хи, отмечающей 100-летие со дня рождения, - отмечается в сообщении диппредставительства. - К сожалению, по состоянию здоровья сама юбиляр не смогла принять нас, мы обратились к ее заместителю с просьбой обязательно рассказать ей о наших самых теплых чувствах и огромном уважении".
Отмечается, что Хван Сун Хи - "без преувеличения легендарная личность", так как она - "последний живущий ветеран 88-й бригады РККА Дальневосточного фронта, а значит - последний ветеран Великой Отечественной войны из числа граждан КНДР". Как подчеркивается в сообщении посольства, Хван Сун Хи является вдовой генерала Рю Гён Су, командовавшего 105-й Сеульской танковой бригадой Корейской народной армии.
Хван Сун Хи всю свою жизнь вела активную общественную деятельность, награждена многими государственными наградами КНДР, а также советскими и российскими юбилейными медалями в ознаменование годовщин Победы в Великой Отечественной войне, которые она получала в российском посольстве в Пхеньяне.
"Пожалуйста, будьте здоровы, живите долго, дорогая товарищ Хван Сун Хи! Вечная память и вечная слава нашим ветеранам!!!"- резюмировало посольство РФ в КНДР.