Центр молодежного инновационного творчества появится в Карачаево-Черкесии в июне

ЧЕРКЕССК, 2 мая. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют в июне 2019 года открыть современный центр молодежного инновационного творчества для подростков. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"Для открытия современного центра молодежного инновационного творчества все подготовлено, завершающим шагом станут поставки оборудования в июне", - сказал он.

Открытие центра планируется в городе Карачаевск. Основными направлениями деятельности центра станет обучение робототехнике, цифровому производству и моделированию, молодежь сможет получить навыки работы на высокотехнологичном оборудовании.

Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) - площадка для деятельности в сфере высоких технологий. На территории Российской Федерации функционируют более 200 ЦМИТов.