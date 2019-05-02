Более 100 специалистов обсуждают проблемы образования у подножия Эльбруса

НАЛЬЧИК, 2 мая. /ТАСС/. Более 100 педагогов, авторов учебников и известных ученых собрались на седьмом всероссийском образовательном форуме "Эльбрусская переговорная площадка", в рамках которого обсудят ведущие практики в отрасли, которые предлагается вводить в школах. Об этом ТАСС сообщил в четверг один из учредителей площадки, директор второго лицея города Тырныауза Мухамед Лихов.

"Темой площадки 2019 года стала "Проекты, меняющие образование", вчера и сегодня мы обсуждаем основные тренды современного образования, новые технологии, идеи, методы обучения и воспитания детей, обмениваемся мнениями, проводим мастер-классы, фокус-группы, доклады. В этом году на площадку приехали педагоги, представители власти и бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Ижевска, Свердловской области, Ставропольского края, республик Северного Кавказа (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария) в этом году собрались 125 человек",- сказал Лихов.

В пятницу форум перейдет в Черекский район Кабардино-Балкарии. "Мы работаем сегодня второй день, на завтра запланирован выезд в Черекское ущелье. Это будет образовательная экспедиция, где состоится "круглый стол", посвященный проблемам поликультурного образования, будем обсуждать как образование и культура могут вместе реализовывать проекты обучения и воспитания детей", - добавил Лихов.

Школа для жизни

По результатам исследований ученые пришли к трем тезисам. "Мы находимся на рубеже, когда меняются ценности и меняются по-разному. Суть заключается в том, что от "школы для жизни" мы переходим в "школа - сама жизнь"; мы готовим не к будущему, какому-то эфемерному миру, а создаем комфортную образовательную среду здесь и сейчас", - отметил он.

Также ученые выдвинули тезис, что знание - средство развития личности ребенка. "Предметное содержание выполняет инструментальную функцию по отношению к достижению так называемых метопредметных образовательных результатов, компетенции новой грамотности", - уточнил он.

Третий тезис заключается в том, что молодых педагогов нужно готовить по-новому и сопровождать во время работы, повышая их квалификацию, а опытного педагога - сопровождать во время всей его педагогической деятельности.