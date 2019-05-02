Более 40 проектов подготовили участники смены Всероссийского детского центра на Кубани

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Более 40 творческих проектов представили участники смены "Большой школьный пикник" Российского движения школьников во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Смена" в Анапе. Об этом в четверг ТАСС рассказали организаторы смены Российское движение школьников (РДШ).

"Участники смены "Большой школьный пикник" занимались под руководством 70 экспертов по 11 профильным направлениям, основные из которых - "Школа креатива", "Школа организации мероприятий", "Школа наставников"," Школа управления", "Школа эффективной коммуникации" и шесть направлений "Медиашколы". В конце программы ребята презентовали 45 творческих проектов по этим направлениям", - сказали организаторы.

Смена, прошедшая с 19 апреля по 2 мая, стала одной из самых многочисленных программ центра. "Участниками смены стали более 900 ребят из 80 регионов России - участники Российского движения школьников, которые стали финалистами Всероссийских проектов "Медиашкола" и" Фокус", а также победители региональных конкурсных отборов. Лучшей работой был признан проект отряда "Медиаплемя" о жизнедеятельности центра, еще два региональных медиацентра награждены поездкой в Москву на Спортивный фестиваль Российского движения школьников в качестве пресс-службы", - добавили организаторы.

В РДШ уточнили, что в дальнейшем ребята продолжат работу над проектами в своих регионах.