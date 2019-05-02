"Трамвай Победы" запустили во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 мая. /ТАСС/. Торжественный запуск "Трамвая Победы" в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в четверг во Владикавказе. Трамвай будет курсировать до 17 мая, сообщает пресс-служба администрации города.

"В Городе воинской славы Владикавказе состоялся торжественный запуск "Трамвая Победы". Он будет курсировать по улицам города до 17 мая ежедневно. Проезд в историческом вагоне бесплатный для всех пассажиров", - говорится в сообщении.

Первыми пассажирами стилизованного ретро-вагона стали ветераны, которые под звуки оркестра "Росгвардии" в сопровождении руководства мэрии и волонтеров отправились по маршруту. Как отмечается, на протяжении всего следования трамвая на экранах, установленных в вагоне, транслировались отрывки военных фильмов, звучали песни военных лет.

На фронтах Великой Отечественной сражались более 100 тыс. уроженцев Северной Осетии. За мужество, храбрость и героизм 79 жителей республики стали Героями Советского Союза, 12 - полными кавалерами Ордена Славы, 41 - боевыми генералами или адмиралами. На подступах к столице республики в переломном 1942 году было выиграно одно из решающих сражений Великой Отечественной войны - битва за Кавказ, во многом предопределившая победу советских войск под Сталинградом.