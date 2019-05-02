В Тартусе прошло шествие "Бессмертного полка"

БЕЙРУТ, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Свыше 400 человек, включая соотечественников и выпускников российских вузов, приняли в четверг участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в сирийском портовом городе Тартус. Об этом сообщила по телефону корреспонденту ТАСС глава Координационного совета организаций российских соотечественников в стране Елена Мохамад.

"Знаменательно, что в построении полка, а также в посвященной дню Победы акции "Георгиевская ленточка" приняли активное участие сирийские дети, изучающие русский язык в более чем 30 общеобразовательных школах Тартуса, - рассказала она. - Эти ученики дали праздничный концерт на сцене Центрального дома культуры, исполнив песни военных лет".

Как отметила Мохамад, в Сирии 6 мая отмечают День памяти борцов, погибших за родину. "Поэтому у нас стало традицией в рамках акции "Бессмертный полк" отдавать дань уважения не только нашим дедам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны, но также российским и сирийским военнослужащим, которые отдали свои жизни, сражаясь с террористами на сирийской земле", - подчеркнула глава Координационного совета. По ее словам, в ходе построения сирийские дети держали в руках портреты погибших героев нескольких поколений.

"На нашем празднике царила особая атмосфера, - сказала Мохамад. - Подростки и молодежь выступили великолепно, задав мощную патриотическую волну всему мероприятию. Находившиеся в зале сирийцы, пережившие войну, прониклись нашими песнями и старались подпевать юным артистам вместе с соотечественниками".

По словам главы Координационного совета, концерт завершился песней "День победы", которую исполнил совместно хор и зрители. "Это был очень эмоциональный финал, у многих на глазах были слезы", - сказала соотечественница.

Эстафету у Тартуса примут Эс-Сувейда и Хомс, затем Латакия, Алеппо и Дамаск, где 9 мая на сцене Оперного театра состоится концерт в честь Дня Победы. В этих и других городах будет организован показ фильмов о Великой Отечественной войне.