Более 1,8 тыс. человек приняли участие в первой репетиции парада Победы в Самаре

ТАСС, 2 мая. Первая репетиция парада Победы прошла в четверг на площади Куйбышева в Самаре. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"В Самаре на площади Куйбышева прошла первая репетиция военного парада в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По центру города прошли солдаты, юнармейцы и офицеры общевойскового объединения Центрального военного округа, всего более 1,8 тыс. военнослужащих самарского гарнизона", - отмечается в тексте.

В первой репетиции приняли участие расчеты танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных, разведывательных подразделений, представители МЧС и МВД.

В состав механизированной колонны входили пикапы УАЗ "Патриот", бронеавтомобили "Тигр", ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные комплексы С-300, самоходные гаубицы "Мста-С", танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

В параде Победы в Самаре примут участие около 1,8 тыс. человек и более 40 единиц военной техники.