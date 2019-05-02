Путин поручил Минобрнауки открыть музей Ту-144 в Казани к чемпионату WorldSkills

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Министерству науки и высшего образования обеспечить открытие интерактивного музея техники на базе сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Перечень поручений опубликован на сайте главы государства.

Во время поездки Путина в Казань в феврале 2019 года и его встречи с представителями общественности ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов предложил создать этот музей и попросил главу государства о поддержке. Президент РФ поддержал идею и пообещал обсудить этот вопрос с коллегами. Глава государства напомнил, что Ту-144 "был очень хорошим проектом ХХ века, говорил о реальных достижениях Советского Союза".

"Министерству науки и высшего образования Российской Федерации оказать содействие созданию на базе Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева - КАИ интерактивного музея техники, посвященного отечественному авиастроению, и обеспечить его открытие к началу мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в г. Казани в 2019 году. Доклад - до 1 августа 2019 года", - говорится в документе.

Ответственным назначен министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

Ранее сообщалось, что КНИТУ-КАИ привлек для создания музейно-образовательного комплекса на базе первого сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 около 37,5 млн рублей. Для реализации проекта потребуется еще более 100 млн рублей. Ту-144 был разработан в 1960-х годах в КБ А. Н. Туполева. Это - первый тип сверхзвукового лайнера, который использовался в гражданской авиации.

Чемпионат мира WorldSkills Competition 2019, который станет 45-м по счету, пройдет с 22 по 27 августа в Казани. В состязании примут участие около 1,5 тыс. конкурсантов из 69 стран. Они будут соревноваться в 56 компетенциях.