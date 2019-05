В Нью-Йорке открылась экспозиция, рассказывающая о нацистских концлагерях

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Дверь газовой камеры из нацистского лагеря смерти Аушвиц (Освенцим), заслонки печей крематория, газовые маски палачей и банки из-под отравляющего вещества Zyklon-B, с помощью которого уничтожали узников. Все это - экспонаты выставки Auschwitz: Not long ago. Not far away ("Аушвиц: не слишком давно, не слишком далеко") в Музее еврейского наследия в Нью-Йорке. В четверг с более чем 700 экспонатами первыми смогли ознакомиться журналисты, среди которых был корреспондент ТАСС.

8 мая выставка будет открыта для посетителей. "Наша цель - напомнить людям об ужасах концлагеря Аушвиц", - подчеркнул на презентации выставки председатель Всемирного еврейского конгресса и комитета "Аушвиц-Биркенау" Рональд Лаудер.

"Люди сейчас не осознают того, что происходило в концлагерях, - ответил он на вопрос корреспондента ТАСС о причинах активизации неонацистов в Европе. - В 1940-1950-х годах, когда люди точно знали, что такое Аушвиц, никто не желал, чтобы его принимали за нациста. Но три поколения спустя молодые люди уже не знают, как это было, и именно это важно. Мы говорим этим людям: "Вы становитесь в один ряд с нацистами, которые убивали женщин и детей". Мы стараемся, чтобы память об Аушвице сохранилась".

Память о красноармейцах-освободителях

Отдельный раздел экспозиции посвящен освобождению Аушвица солдатами Красной армии 27 января 1945 года. Здесь представлена полевая карта южной части Польши, которой пользовались офицеры частей из состава 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева, освобождавшие лагерь в ходе Висло-Одерской операции.

"В 15 милях к юго-востоку от Катовице, в индустриальном районе Силезия, войска маршала Конева захватили Освенцим - место, где располагался самый известный в Европе немецкий лагерь смерти. По оценкам, 1,5 млн человек были уничтожены в камерах пыток Освенцима", - эта цитата из газеты The New York Times за 28 января 1945 года открывает экспозицию.

"Мы попытались дать представление посетителям о том, что чувствовали солдаты Красной Армии, выйдя к колючей проволоке концентрационного лагеря, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС старший куратор выставки Роберт Йэн ван Пелт. - Мы можем расходиться во мнениях по поводу роли Иосифа Сталина, но любой из выживших в концлагере обязательно скажет: "Я буду вечно благодарен Красной Армии!"

Инструменты палачей, вагон и барак для узников

В залах музея разместили личные вещи узников концлагеря, "газовую колонну", по которой в камеру сбрасывали отравляющее вещество, плеть надзирателя, кинжал и каску эсэсовца, копию забора из проволоки под током, окружавшего территорию Аушвица, и раскладной железный стол с набором инструментов палача.

"Мы не можем с уверенностью утверждать, что именно этот набор инструментов использовал доктор Йозеф Менгеле, проводивший преступные эксперименты над заключенными, но мы знаем, что он использовал такие инструменты, - пояснил Роберт Йэн ван Пелт. - Эти предметы были найдены в концлагере Аушвиц-Биркенау, их использовали немецкие врачи".

"То же самое можно сказать и по поводу железнодорожного вагона, установленного у входа на выставку, - продолжил он. - Мы знаем, что именно такие вагоны использовались при транспортировке людей в концлагеря, их колесные пары пронумерованы, они были изготовлены в 1940-1942 годах". В вагонах этого типа, подчеркнул он, нацисты вывозили в Аушвиц евреев, цыган и советских военнопленных.

Организаторы выставки сумели найти и восстановить часть барака, в которых размещали узников. "Мы точно знаем, откуда этот барак, - подчеркнул Роберт Йэн ван Пелт. - В 1945 году, когда Красная армия освободила Освенцим, в этот район вернулись поляки, которых ранее изгнали немцы. Правительство Польши предоставило этим людям, потерявшим кров, участки земли, и каждый из них получил части бараков, возведенных ранее на территории Аушвица".

"Эти строительные материалы давали людям возможность начать все заново, - пояснил куратор выставки. - Тот барак, который представлен в экспозиции, был вывезен из филиала лагеря Аушвиц - Моновица, и один из фермеров использовал эти материалы для возведения строения на своем новом участке". "После того, как выставка завершится, мы вернем этот экспонат в музей в Польше", - подчеркнул он.

Аушвиц-Биркенау - комплекс концентрационных лагерей, строительство которых началось в мае 1940 года. Он был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти. Дата его освобождения солдатами Красной армии - 27 января 1945 года - ежегодно отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. На территории бывшего лагеря в 1947 году был создан музей, часть экспонатов которого использована в нынешней экспозиции в Нью-Йорке.