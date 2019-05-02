В Ингушетии в преддверии Дня Победы провели конные скачки

МАГАС, 2 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии организовали на ипподроме в Магасе конные скачки, приуроченные ко Дню Победы, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

"В Магасе на ипподроме прошли конные скачки, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В пяти забегах приняли участие порядка 60 представителей СКФО, в том числе участники ингушского конноспортивного клуба "Дикая дивизия" и члены региональной федерации конного спорта, на скакунах чистокровных и полукровных верховых пород.

Победители и призеры состязаний были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными вознаграждениями.

Кроме того, в этом году был разыгран еще один приз, учрежденный в честь столицы Ингушетии, которая в этом году празднует 25 лет возрождения и 1076-летие древнего Магаса.

Из Ингушетии на фронт в годы ВОВ ушли более 21 тыс. человек, которые участвовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, в штурме Берлина и в обороне Брестской крепости. Почти 6,5 тыс. из них погибли.