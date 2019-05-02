Ежегодный весенний мотофестиваль пройдет в Москве 3 и 4 мая

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Третий ежегодный весенний мотофестиваль, приуроченный к открытию очередного мотосезона, пройдет в Москве 3 и 4 мая. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"3 и 4 мая в Москве состоится третий ежегодный весенний мотофестиваль, в рамках которого пройдет мотопарад. Мероприятие приурочено к открытию мотосезона - важному событию в жизни всего мотосообщества. Также это возможность еще раз напомнить, что на дорогах появился двухколесный транспорт, и автомобилистам следует быть внимательнее", - сказал Ликсутов.

В этом году фестиваль впервые будет двухдневным. 3 мая посетителей ждет развлекательная и шоу-программа в Парке Горького, на следующий день на проспекте Академика Сахарова стартует мотопарад по Садовому кольцу. Ожидается, что в заезде примут участие 6 тыс. человек.

Сбор участников мотопарада 4 мая назначен на 09:00 на проспекте Академика Сахарова. Колонна начнет движение в 11:30, ее маршрут пройдет по Садовому кольцу. Финиширует парад в 12:00 в Парке Горького. Мероприятие завершится концертом на большой сцене с участием ведущих отечественных рок-исполнителей.

"Московский мотофестиваль - праздник не только для мотоциклистов. Это возможность поближе познакомиться с мотокультурой и напоминание о том, как важно взаимоуважение на дороге. Наш город подходит для всех, и здесь безопасно передвигаться всем - это мы и хотим доказать, поэтому на празднике ждем абсолютно каждого", - добавил Ликсутов.

Из-за подготовки и проведения мероприятия в Москве ограничено движение транспорта. До 23:30 перекрыта одна полоса в каждом направлении на улице Маши Порываевой, а также на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой. С 23:30 3 мая до 15:00 4 мая будут закрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова. С 16:00 до 18:00 в связи с открытием мотосезона будет закрыта улица Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.