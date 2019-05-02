Свыше 2 тыс. человек приняли участие в ночной репетиции парада Победы в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. военнослужащих Балтийского флота и силовых ведомств Калининградской области приняли в четверг участие в первой ночной репетиции парада Победы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой флота.

"На площади Победы в Калининграде под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева прошла первая ночная репетиция военного парада в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности в ней приняли участие более 2 тыс. военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона", - отмечается в тексте.

В репетиции была задействована и военная техника, в том числе танки Т-72, крупнокалиберные пушки "Гиацинт", самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", зенитные ракетные комплексы С-400, зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", тактические ракетные комплексы "Искандер", противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", реактивные системы залпового огня "Град", бронированные разведывательно-дозорные машины.

Всего по главной площади Калининграда в составе механизированной колонны прошло свыше 70 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.