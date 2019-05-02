В Вене прошел митинг в память о жертвах пожара в одесском Доме профсоюзов

ВЕНА, 3 мая. /ТАСС/. Траурная акция по случаю пятой годовщины поджога радикальными националистами Дома профсоюзов в Одессе состоялась в центре Вены. Активисты общественной гуманитарной организации "Комитет за мир на Украине" при поддержке партийных объединений Австрии собрались в четверг вечером на площади перед собором святого Стефана, чтобы почтить память погибших в трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года.

Участники митинга выступили перед собравшимися, показали жителям Вены фотографии событий в Одессе, выразили протест против безнаказанности виновных и отсутствия тщательного расследования этого преступления. Организаторы мероприятия из австрийских профсоюзных объединений, Рабочей партии также принесли с собой плакаты с призывами не допустить произвола радикальных националистов на Украине. Профсоюзные объединения выступили с призывом к властям Австрии, которая придерживается внеблоковой политики, содействовать в поиске и наказании виновных в поджоге Дома профсоюзов, а также стать посредником в урегулировании украинского конфликта в целом.

"Наша акция посвящена погибшим в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе. Многие на Западе не знают об этой трагедии, потому что владеют неполной информацией. Мы ставим целью информировать жителей Вены о событиях, которые произошли ровно пять лет назад на глазах у Европы. Никто из виновных до сих пор не наказан, и мы призываем, чтобы это преступление было расследовано", - рассказала корреспонденту ТАСС координатор "Комитета за мир на Украине" Ярослава Хилер.

Кроме того, митингующие выступили против санкций Евросоюза в отношении России из-за конфликта на Украине и против демонизации образа РФ на Западе. Активную поддержку участникам оказала председатель общественной организации "Оплот Болгарии" Мирослава Димитрова, которая проводит в Болгарии акции против войны в Донбассе. В акции также участвовал председатель Австрийско-белорусского общества, профессор и доктор политических наук Петер Бахмайер.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой "самообороны майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".