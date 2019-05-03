Более 1500 человек заболели лихорадкой Эбола в ДР Конго с июля прошлого года

ЖЕНЕВА, 3 мая. /ТАСС/. Число заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило с конца июля 2018 года 1500 человек, около 1 тыс. из них умерли. Такие данные привело в ночь на пятницу министерство здравоохранения африканской страны в Twitter.

"Ситуация на четверг, 2 мая 2019 года: всего 1510 случаев (заболевания), включая 1444 подтвержденных и 66 вероятных. Умерли 994 человека и 421 выздоровели", - сказано в сообщении. Медицинские работники расследуют 286 подозрительных случаев. За сутки выявлены 15 случаев заражения лихорадкой Эбола и 10 случаев со смертельным исходом. Шесть пациентов выздоровели. С 8 августа вакцинированы 109 844 человека.

В опубликованном 2 мая в Женеве информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что "отсутствие безопасности является главной преградой для своевременного реагирования" на болезнь, вызванную вирусом Эбола (БВВЭ). Подчеркивается, что в районах Бутембо и Катва операции по противодействия распространению недуга "носят ограниченный характер", а доступ в ряд населенных пунктов "остается нерегулярным ввиду присутствия вооруженных группировок", а также вследствие "других озабоченностей в сфере безопасности". "В ближайшие недели число новых случаев БВВЭ в этих горячих точках, как ожидается, продолжит расти одновременно с ростом инцидентов в области безопасности", - констатирует ВОЗ, прогнозируя, что это обстоятельство серьезно осложнит работу по борьбе с опасным вирусом. Заболеваемость лихорадкой Эбола растет в ДРК с конца февраля.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и директор Регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти, посетившие с 27 по 30 апреля Бутембо, призвали усилить поддержку мероприятий по противодействию БВВЭ. Организация ожидает от мирового сообщества выделения финансовых средств для покрытия их нынешнего дефицита в бюджете операции, так как нехватка фондов "грозит завести в тупик реагирование на Эболу".

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК уже десятая. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.