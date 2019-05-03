Центр мониторинга нарушений прав журналистов начал работу в России

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) совместно с Советом по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ запустил в тестовом режиме совместный центр мониторинга нарушений прав журналистов. Об этом ТАСС в преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечают 3 мая, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

"Свобода распространения информации - это основная задача Союза журналистов России, и мы ежедневно занимаемся такой защитой, потому что ежедневно получаем большое количество информации из всех регионов страны. У нас действуют 84 региональных отделения, мы постоянно получаем информацию о нарушениях на региональном уровне, иногда даже о нарушениях, близких к цензуре, а цензура запрещена у нас Конституцией, - рассказал он. - Совместно с СПЧ в тестовом режиме запущен Центр мониторинга нарушений прав журналистов, мы будем координировать полученную информацию с руководством Международной федерации журналистов".

"Скоро центр заработает в полную силу", - добавил он, отметив, что в создаваемую единую базу будут заноситься любые нарушения прав журналистов. Соловьев заметил, что СЖР оперативно реагирует на факты нарушений и старается решать спорные вопросы, устранять препятствия для работы журналистов, "при необходимости на место выезжают представители Союза".

Говоря о Всемирном дне свободы печати, глава СЖР напомнил, что в апреле многие российские журналисты подписали письмо в адрес нового президента Украины Владимира Зеленского с просьбой освободить журналиста Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по подозрению в госизмене. "Думаю, это будет тестом для Зеленского, потому что много месяцев подряд обращения в адрес украинских властей не имели никакого ответа", - отметил он.

Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и отмечается 3 мая. С инициативой учреждения этой даты выступили африканские журналисты, принявшие в 1991 году Виндхукскую декларацию, направленную на поддержку независимой прессы.