Во Франции стало возможным нанять вместо себя человека для участия в манифестациях

ПАРИЖ, 3 мая. /ТАСС/. Во Франции 30-летний местный фермер Грегуар Ложье открыл в интернете сайт Wistand, через который за плату можно нанять вместо себя для участия в манифестации дублера-статиста. Об этом сообщило в четверг AFP.

В мае на сайте всем желающим предлагаются услуги по манифестациям на три темы - первомайская сходка, общенациональная забастовка служащих, назначенная на 9 мая, и марш протеста против компании Monsanto, производителя пестицидов (18 мая). Желающие имеют возможность предложить и какую-то свою тематику - если она не противоречит существующим законам. К тому же владелец сайта внимательно следит и за тем, чтобы услуги оказывались только по разрешенным властями манифестациям и митингам.

Каждый час использования "дублера" стоит €15. Его местонахождение можно будет точно отслеживать благодаря программе, установленной на его мобильном телефоне. "Дублер" также может отправлять с митинга или манифестации фотографии и видеоматериалы. Доплатив, можно надеть на нанятого манифестанта майку с тем или иным лозунгом.

С миру по евро

"Более того, есть и услуги для малоимущих, - объясняет Ложье. - Так, если тысяча человек сбросится каждый по €5, на манифестацию на эти деньги можно будет отправить некоторое число оплаченных участников". Возможно и просто адресовать на сайт денежные пожертвования, которые будут направлены на закупку расходных материалов - транспарантов, флажков, значков, самоклеющихся эмблем или девизов.

За свои услуги Ложье берет 20% от выплачиваемой клиентом суммы. Остальное получают статисты, которые по договору оформляются как самозанятые и значит платят небольшие налоги.

Отдельная страница на сайте посвящена тем, кто сам хочет стать "дублером" за обещанную "привлекательную оплату труда". "Никакого диплома не требуется, и есть возможность отказываться от участия в манифестациях, не отвечающих вашим взглядам", - уточняет владелец сайта.

По положению на 1 мая на Ложье уже готовы работать, то есть зарегистрировались, 185 человек. Некоторые из них готовы участвовать в любых манифестациях. Среди записавшихся - два десятка журналистов, которым интересно посмотреть, что из всего этого получится, и какие ощущения возникают у подобного "заказного" манифестанта.