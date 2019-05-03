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Нижегородские власти прокомментировали ситуацию с продажей георгиевских лент со свастикой

Заместитель губернатора региона Дмитрий Краснов отметил, что предприниматели должны ответственно относиться к реализуемой в их магазинах продукции

ТАСС, 3 мая. Использование фашистской свастики в георгиевских лентах, которые были обнаружены в торговой точке в Нижнем Новгороде, не носило злого умысла. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель губернатора региона Дмитрий Краснов.

Ранее ТАСС сообщал, что правоохранительные органы Нижегородской области организовали проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.

"Злого умысла в данном случае не было, а было, скорее, неудачное использование символов. В любом случае предприниматели должны ответственно относиться к той продукции, которая закупается и реализуется в их магазинах. Особенно в преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне, память о которой для нашего народа священна", - сказал он.

По словам Краснова, правоохранительные органы изъяли продукцию с нацистской символикой из торговой точки. "Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - добавил он.

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