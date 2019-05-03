{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Подготовка ко Дню Победы

Участники ВОВ получили право бесплатного проезда в Белоруссию в майские праздники

Акция продлится с 3 по 15 мая

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получили право бесплатного проезда в поездах, курсирующих между Россией и Белоруссией, с 3 по 15 мая. Об этом говорится в сообщении "Российских железных дорог".

"В результате достигнутых договоренностей с 3 по 15 мая 2019 года участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам в прямом международном сообщении между Российской Федерацией и Республикой Беларусь предоставлен бесплатный проезд в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения международных поездов формирования АО "ФПК" и Белорусской железной дороги, за исключением поездов, следующих через Республику Беларусь транзитом", - говорится в сообщении РЖД.

При этом количество поездок для пассажиров не ограничено, билеты предоставляются на основании документов, подтверждающих право на льготу.

Оформление проездных документов осуществляется с 3 мая 2019 года в билетных кассах АО "ФПК" и Белорусской железной дороги.

Теги
БелоруссияРоссияПодготовка ко Дню Победы
Путин поручил принять меры для создания центра спортивной медицины в Сочи
Глава государства также указал на необходимость обеспечить создание не менее трех центров реабилитации и восстановления спортсменов
Читать полностью