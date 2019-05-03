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Приют в Барнауле с антисанитарными условиями исключат из реестра поставщиков соцуслуг

Ситуация находится на особом контроле Министерства социальной защиты Алтайского края

БАРНАУЛ, 3 мая. /ТАСС/. Приют общественной организации "Успех" в Барнауле, где в антисанитарных условиях жили пожилые люди, исключат из реестра поставщиков социальных услуг. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Ранее местные СМИ рассказали о приюте для пожилых людей в квартире жилого дома, в котором постояльцы живут в антисанитарных условиях. По данным журналистов и со слов жителей дома, постояльцами приюта являются пожилые люди, среди которых женщина - ветеран Великой Отечественной войны.

"По результатам ведомственной проверки принято решение об исключении общественной организации "Успех" из реестра поставщиков социальных услуг. Документально это решение будет оформлено в первый рабочий день после праздников - 6 мая", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в приюте находилась пожилая женщина - труженик тыла, которая относится к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Ей предложено проживание в доме-интернате, документы для оформления в стационарное учреждение подготовлены. Также в пресс-службе отметили, что ситуация с проживающими людьми в приюте находится на особом контроле Министерства социальной защиты Алтайского края. С каждым из них проведена индивидуальная работа по дальнейшему жизнеустройству, с учетом желания людей им предложено размещение в государственных социальных стационарных учреждениях или у родственников.

Общественная организация "Успех" осуществляет деятельность и зарегистрирована в Минюсте с 2012 года. В феврале 2019 года она была включена в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края по одному адресу в Барнауле. При принятии решения о внесении в реестр специалисты управления социальной защиты населения выезжали по этому адресу. Предоставление услуг, по данным властей, на тот момент соответствовало всем требованиям законодательства.

В дальнейшем адрес места нахождения проживающих был изменен. 19 апреля при обследовании специалистами Минсоцзащиты новое место проживания людей по улице Профинтерна было оценено как не соответствующее требованиям.

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