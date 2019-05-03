Около 37 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечат общественный порядок в России 9 мая

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Порядка 37 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечат общественный порядок и безопасность в России во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"По всей стране для обеспечения общественного порядка будет выделено 37 тыс. человек личного состава. В Москве в мероприятиях по обеспечению общественной безопасности примут участие 5 тыс. росгвардейцев", - сказали в пресс-службе.

Маршруты патрулирования вневедомственной охраны Росгвардии 9 мая будут максимально приближены к местам отдыха граждан. "В этот день на дежурство выйдут 6 тыс. групп задержания вневедомственной охраны, это 12 тыс. человек", - добавили в ведомстве.