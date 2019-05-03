Омбудсмен разберется в ситуации с содержанием детей в антисанитарных условиях в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам детей в Петербурге Светлана Агапитова взяла на контроль ситуацию с содержанием детей в антисанитарных условиях в одном из домов на территории Московского района города. Об этом в пятницу Агапитова сообщила ТАСС.

Накануне ряд СМИ сообщили о том, что в одном из домов Московского района содержатся дети, которые спят голыми на матрацах на полу, в комнатах квартиры - клопы, тараканы и отходы.

"Мы, конечно же, будем разбираться в этой ситуации. Пока органы опеки на выходных в связи с праздниками, но после них займемся этим. Со слов матери детей, такие условия были временными", - сказала омбудсмен.

В свою очередь следователи также проверят информацию о содержании детей в антисанитарных условиях, в ходе которой, в том числе, будет проверена достоверность распространенных в СМИ фотографий и видеоматериалов и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за данной семьей, сообщила в пятницу пресс-служба СК РФ.

В апреле этого года сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" (ст. 156) УК РФ в отношении матери четырех детей, обнаруженных в захламленной квартире в Мытищах.