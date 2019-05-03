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Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Артиста обвинили в поддержке "проводимой Россией агрессивной внешней политики"
Григорий Лепс Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Григорий Лепс
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВИЛЬНЮС, 3 мая. /ТАСС/. Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом в пятницу сообщила журналистам Ева Дирмайте, представитель по печати министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса.

"По ходатайству министерства иностранных дел глава МВД подписал распоряжение о запрете для данного лица на въезд в Литву", - сказала она.

Соответствующее обращение министру внутренних дел 19 апреля направил глава МИД Линас Линкявичюс. Поступить так внешнеполитическое ведомство ранее призвала группа депутатов литовского парламента от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы".

В числе причин инициаторы назвали поддержку артистом "проводимой Россией агрессивной внешней политики".

Григорий Лепс последний раз с гастролями в Литве был в марте и с успехом выступил как на крупнейшей арене столицы, так и в других городах страны.

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