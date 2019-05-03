Певицу МакSим перевезли в московскую клинику

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается. Об этом сообщила ТАСС в пятницу продюсер певицы Маргарита Соколова.

"[Марину] на частном самолете доставили в клинику в Москве, чтобы продолжить лечение, реабилитацию. Ей становится лучше", - сказала Соколова.

По ее словам, певица уже увиделась со своей семьей, мамой и дочерьми. "Она очень рада, что уже здесь, дома", - добавила продюсер.

Ранее продюсер сообщала, что МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, певица направлялась в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен". Артистка получила множественные гематомы.

По оценке врачей, реабилитация девушки продлится до 20-х чисел мая. Запланированные до этого времени концерты певицы будут перенесены на конец мая и июнь, отметила продюсер.

Певица МакSим стала широко известна в 2006 году с выходом альбома "Трудный возраст".