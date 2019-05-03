Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией. Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".

На северо-западе европейской территории России наблюдаются самые сложные метеорологические условия, на грани штормовых. Связано это с тем, что здесь хозяйничает очень мощный циклон атлантического происхождения, центр которого сейчас вышел на Карелию. Весь северо-западный сектор - Ленинградская область, Республика Карелия, Кольский полуостров, Мурманская область - находится в зоне интенсивных ливневых осадков, вперемежку с зарядами мокрого снега и даже кое-где с ледяными дождями", - сказал представитель центра "Фобос", добавив, что порывы ветра в районах, находящихся под влиянием стихии, в среднем достигают 15-20 м/с.

Жители регионов, оказавшихся во власти холодного циклона, размещают в социальных сетях многочисленные фотографии с занесенных снегом улиц. На снимках видно, как снег укрыл распустившиеся цветы и листья на деревьях в Карелии. В карельском городе Костомушка местные жители лепят снеговиков. В Мурманске водители жалуются на гололед на дорогах. В Санкт-Петербурге примерно с девяти часов утра началась метель, снег, сопровождающийся сильным ветром, продолжал идти весь день, но тут же таял.

Когда станет теплее

Как рассказал представитель центра "Фобос", в ночь на 4 мая циклон сместится в акваторию Белого моря и основной удар непогоды обрушится на север Карелии, Мурманскую и Архангельскую области.

В Санкт-Петербурге в ночь на субботу погода начнет улучшаться. Днем 4 мая в городе будет облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди, но потеплеет до плюс 10-11 градусов. "Жителям Северо-Запада осталось переждать сутки, что касается арктического холода и осадков смешанной фазы - дождя и снега", - сказал представитель "Фобоса".

Ближе к 9 мая в Санкт-Петербурге количество осадков снизится, станет больше солнца, что позволит воздуху прогреваться до 12-17 градусов, в Новгородской области будет еще теплее - до 18 градусов. В более северных регионах теплеть будет медленнее, "но, в любом случае, такого безобразия, которое было сегодня, уже не будет", пообещали синоптики.