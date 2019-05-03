В Израиле прошел посвященный 74-й годовщине Победы мотопробег

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Порядка 200 человек приняли в пятницу участие в посвященном 74-й годовщине Победы мотопробеге через весь Израиль. Он стартовал рано утром в Метуле на севере и завершился в Эйлате на побережье Красного моря.

"Мы мотопробег уже четвертый год подряд проводим от Метулы до Эйлата. Везем знамя Победы через весь Израиль от самой северной до самой южной точки. В этом году нас уже порядка 200 человек", - рассказал корреспонденту ТАСС в пятницу организатор пробега Вахтанг Цинцадзе.

По его словам, в акции на этот раз были задействованы более полусотни мотоциклов и более десятка автомобилей. "Естественно, транспортные средства имеют всю атрибутику: флаги Победы, флаги Израиля и России. Мы едем с георгиевскими ленточками", - добавил Цинцадзе.

Посвященный Победе в Великой Отечественной войне мотопробег впервые состоялся в Израиле в 2016 году, тогда в нем приняли участие порядка 10 человек. Традиционно в дороге протяженностью в полтысячи километров с севера на юг Израиля участники пробега сделали остановку в местечке Латрун, где расположены Музей мужества и танковый музей, а также мемориалы воинам, погибшим, в том числе, на фронтах Второй мировой.