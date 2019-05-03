Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии. Об этом сообщается в пятницу на сайте надзорного ведомства.

"По данным министерства здравоохранения Монголии, в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий, находящейся на территории природного очага чумы, зарегистрированы два случая чумы с летальным исходом. По имеющейся информации случаи связаны с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка, который является основным резервуаром возбудителя на территории природного очага. Местными органами здравоохранения принимаются необходимые меры, объявлен карантин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство проводит комплекс мероприятий по профилактике инфекции в природном очаге на приграничной территории. "Организовано взаимодействие с соответствующими учреждениями здравоохранения Монголии, приняты дополнительные меры при участии противочумной системы Роспотребнадзора, включающие усиление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу", - добавили в службе.

Чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. Также передается от зараженного инфекцией человека при личных контактах. В настоящее время чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики инфекции проводится вакцинация.