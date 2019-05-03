Учебный барк "Седов" вышел из Калининграда в Гамбург

КАЛИНИНГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Барк "Седов", являющийся крупнейшим в мире учебным парусным судном, вышел из Калининграда в Гамбург, начав второй рейс навигации 2019 года. Об этом ТАСС сообщила в пятницу руководитель пресс-службы эксплуатирующей судно Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота Ирина Образцова.

"Барк "Седов" начал второй рейс навигации 2019 года. Парусник вышел из Калининградского морского рыбного порта. После прохождения Калининградского морского канала судно возьмет курс на Гамбург (Германия)", - сказала она.

На борту - 112 курсантов российских морских учебных заведений, уточнила собеседница агентства. В Гамбурге "Седов" встретится с барком "Крузенштерн" и примет участие в ежегодном "Празднике порта", являющемся одним из крупнейших морских праздников в Европе. По плану рейса, вместе с "Крузенштерном" "Седов" зайдет в порты Руан и Бордо во Франции, побывает в германском Варнемюнде. Рейс продлится до 7 июля.

Навигация "Седова" в 2019 году включает три учебных рейса. Первый парусник начал 6 апреля и завершил 2 мая. Последний он закончит в Калининграде в начале сентября. В декабре судно начнет кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время похода парусник спустится в южные широты к субарктическим островам Южной Георгии, где, ориентировочно, в конце февраля 2020 года встретятся все три парусных учебных судна "Росрыболовства" - фрегат "Паллада", барки "Крузенштерн" и "Седов", а затем возьмет курс на Владивосток.

Барк "Седов" спустили на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году. Первоначально он назывался "Магдалена Виннен II". В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях барк передали Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовали в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное учебное парусное судно из сохранившихся до наших дней. "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 18,32 узла.