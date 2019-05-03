Хранимые веками. В Кремлевском дворце прошел гала-концерт Пасхального фестиваля

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Елена Рожкова/. Первый Пасхальный фестиваль народных традиций "Хранимые веками" завершился в пятницу большим гала-концертом в Государственном Кремлевском дворце. На одной сцене выступили как прославленные государственные коллективы, так и начинающие молодые артисты из разных уголков России, передает корреспондент ТАСС.

"Я очень люблю русскую песню, русский танец, и я очень глубоко переживаю, когда народное творчество уходит в небытие. Мне очень захотелось с моими единомышленниками, с моими друзьями, с людьми, с которыми мне приятно делать разные интересные мероприятия, сделать такой фестиваль. И он получился", - рассказал ТАСС продюсер и художественный руководитель фестиваля, телеведущий Александр Ковалев.

Открыл гала-концерт Народный артист России Олег Газманов с композицией "Мой храм", затем выступили прославленные государственные ансамбли, в том числе Государственный Академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева, Московский Государственный Академический театр танца "Гжель", Государственный концертный ансамбль песни и танца "Кубанская казачья вольница". Наряду с известными артистами на сцену вышли и небольшие коллективы - ансамбль народной музыки "Ватага", детский хор "Сольба". Подарком для зрителей стали выступления Льва Лещенко, Дмитрия Маликова, Сосо Павлиашвили.

История фестиваля

По словам Ковалева, история фестиваля "Хранимые веками", объединившем творческие народные коллективы из разных уголков страны, началась с маленького фестиваля русского гостеприимства "Хлеб-да-Сольба" в Николо-Сольбинском женском монастыре. "Несколько лет назад я встретил хор детей из монастыря в Ярославской области. Я просто влюбился в этих детей и понял, что нужно сделать что-то, чтобы рассказать о них. Мы посидели с матушкой игуменией и придумали фестивали русского гостеприимства", - рассказал Ковалев. Первый фестиваль в Николо-Сольбинском монастыре прошел четыре года назад.

"И в ярославские леса, в ярославский монастырь, вокруг которого за 20 км нет ни одной живой души, вдруг стали собираться люди. Уже на первый фестиваль приехали около 3 тыс. человек, а в прошлом году было целых 6 тыс.", - отметил продюсер.

По его словам, фестиваль стал очень востребованным среди ценителей народного творчества: участники готовили номера, специально шили костюмы. "Успех фестиваля в монастыре подтолкнул к мысли: почему бы нам не сделать такой фестиваль народного творчества в Кремле? Оказалось, что и желающих много, и спрос есть, и Кремлевский дворец готов нас принять", - сказал Ковалев.

Отбор участников

Фестиваль "Хранимые Веками" проходил с января по май этого года. Всего отобрали 24 вокальных, танцевальных и музыкальных коллектива, в том числе из Москвы, Казани, Ярославля, Челябинская, Рязани, Белгорода, Тамбова, Краснодара, Самары, Брянска. "Сегодня здесь на сцене коллективы абсолютно разного формата: это и семейные маленькие коллективы, и государственные известные, и солисты, и начинающие юные артисты. Но каждого из них отличает какое-то особое чувство к народной культуре", - сказал Ковалев.

Выставка народных промыслов

В фойе Государственного Кремлевского Дворца развернули выставку народных художественных промыслов России. Гости в течение всего вечера знакомились со всемирно известными центрами старинного народного искусства России и образцами современных ремесленных производств.

Рядом с коллекцией старинных самоваров расположилась выставка писанок - пасхальных яиц с нанесенным орнаментом в традиционной культуре славянских народов. "Это яйца, расписанные с помощью воска и красителей. Здесь я представляю свои работы - именно российские писанки Курской, Воронежской губернии", - сказала ТАСС мастер, директор "Дома ремесел "Славич" Любовь Шелковникова.

В целом свои работы представили более 40 мастерских. В том числе и гжельский фарфор, дымковская игрушка, жостовская роспись, мезенская роспись, михайловское кружево, мстерская лаковая миниатюра, романовская игрушка, хотьковская резьба, полхов-майданская и городецкая роспись.

Фестиваль "Хранимые веками" организован ГКД и Фондом "Культурный код" при поддержке Комитета по культуре Государственной думы, Министерства культуры РФ. Агентство ТАСС выступает информационным партнером смотра.