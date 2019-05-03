В Магасе планируют вместо дельфинария открыть приют для животных

МАГАС, 3 мая. /ТАСС/. Мэр Магаса Беслан Цечоев намерен построить в административном центре Ингушетии приют для бездомных животных. Здание возведут на участке, где планировалось разместить городской дельфинарий, сообщила ТАСС пресс-служба мэрии.

"В Магасе было место, отведенное в генплане под строительство дельфинария. Но проводятся публичные слушания, чтобы вместо дельфинария, против которого категорически выступает мэр ингушской столицы Беслан Цечоев, построить приют для животных", - говорится в сообщении. Мэр намерен приглашать в приют детей для развития у них ответственности и милосердного отношения к животным.

"Мы построим приют для животных на том месте, где предполагалось строительство дельфинария, а эти удивительные и милые существа пусть остаются в своей среде здоровыми и свободными. Детям мы будем показывать приют, а развлечением должны быть карусели и аттракционы. Пусть забота и внимание к животным станут для детей приятным времяпрепровождением. В приюте же, как правило, временно содержатся животные, которые нуждаются в лечении и заботе людей", - цитирует пресс-служба Цечоева.

Ранее мэр сообщал ТАСС, что запретил размещать в городе передвижные цирки-шапито, поскольку считает условия содержания животных в таких заведениях негуманными.

Летом 2018 года в Магасе были установлены домики для бездомных кошек с подогревом, а также убежища для белок. В планах мэрии - установка в городе специальных кормушек для бездомных животных.