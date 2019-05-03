Несколько тысяч человек примут участие в маршах "Бессмертного полка" в США

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Несколько тысяч человек - соотечественников, русскоязычных и англоязычных американцев - примут участие в маршах "Бессмертного полка", которые пройдут 4-5 мая в США. Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, к акции "Бессмертный полк" присоединятся не менее 25 американских городов, из которых пять встанут в ряды марша впервые - Анкоридж (штат Аляска), Цинциннати (Огайо), Чарльстон (Южная Каролина), Белвью (Вашингтон) и Санта-Барбара (Калифорния).

"В этом году в акции примут участие порядка 25 городов, в том числе несколько новых - Анкоридж, Чарльстон, Санта-Барбара и другие. В Санта-Барбаре инициатором сбора "Полка" является рядовая жительница, которая самостоятельно организует шествие и призывает прийти на него горожан, - пояснил Кочан. - Активисты из Цинциннати - прихожане местной церкви, которые захотели провести у себя в городе "Бессмертный полк", и им помогают более опытные соотечественники из Чикаго (штат Иллинойс). Жители Анкориджа раньше участвовали в шествии в Сиэтле (штат Вашингтон), а теперь решили организовать свой собственный "Бессмертный полк", и сиэтловцы им в этом активно помогают".

Автопробеги, мотоколонны, шествия

В субботу акция "Бессмертный полк" состоится в Нью-Йорке, Орландо и Майами (штат Флорида), Цинциннати, Чарльстоне, Денвере (Колорадо), Сан-Франциско и Санта-Барбаре (Калифорния), причем в Сан-Франциско празднование Дня Победы начнется с автомотопробега, а продолжится уже шествием "однополчан". В воскресенье, 5 мая, торжественный марш пройдет по улицам Чикаго (штат Иллинойс), Лос-Анджелеса (Калифорния), Анкориджа, Сиэтла и Белвью, других городов, причем в Сиэтле участников шествия будет сопровождать колонна мотоциклов "Урал" из местного байкер-клуба. В Канзас-сити (штат Миссури) "Бессмертный полк" состоится 9 мая, а в Сан-Диего (Калифорния) - 12 мая. Различие в датах проведения акции в американских городах связано с тем, что в США 9 мая не является официальным выходным днем.

Наиболее массовое шествие, как и в предыдущие годы, состоится в субботу в Нью-Йорке - в прошлом году в рядах "Бессмертного полка" прошли свыше 2 тыс. человек, и, по расчетам координаторов, в этом году "однополчан" будет не меньше. Примкнуть к "Бессмертному полку" в Нью-Йорке пообещал музыкант, продюсер, руководитель "Хора Турецкого" Михаил Турецкий и его артисты, которые в эти дни находятся в США с мировым турне "Песни Победы". По традиции участники шествия пройдут по Манхэттену, вдоль побережья реки Гудзон и направятся в Бэттери-парк, где возложат цветы к памятнику погибшим во Второй мировой войне. Завершится акция на площади напротив Статуи Свободы - под звуки песни "Журавли" будут отпущены в небо белые шары - символ не вернувшихся с фронта солдат.

"Особенно важным мы считаем проведение акции именно в США - стране, которая живет совсем другими категориями, для жителей которой Вторая мировая война не была таким уж важным событием, - рассказал Игорь Кочан, координатор акции в Нью-Йорке. - Современные молодые американцы с трудом скажут вам, кто тогда воевал и против кого - с Японией у США была война, с Германией или даже Советским Союзом. Следующему поколению эмигрантов очень важно помнить своих героев, помнить, какой ценой достался мир не только во всем мире, но и в их конкретной семье. Если не помнить истории, ее ошибок и трагедий, то они, как известно, могут повториться, чего нам, конечно, не хочется".

В память о давших миру свободу

Во многих городах в шествии примут участие как советские ветераны, так и американские бывшие военные, служившие на фронтах Второй мировой войны. Ветеран ВОВ, дошедший до Берлина, 95-летний Николай Зайцев накануне празднования Дня Победы призвал соотечественников в Нью-Йорке примкнуть к "Бессмертному полку".