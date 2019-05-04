Пассажиропоток через границу с Украиной в Крыму вырос во время праздников почти в три раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток на пропускных пунктах "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" на российско-украинской границе на территории Республики Крым в праздничные дни вырос в два-три раза. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

"В связи с наступлением пасхальных и майских праздников в автомобильных пунктах пропуска "Армянск" и "Джанкой" наблюдалось существенное увеличение, в два-три раза, пассажирского и транспортного потоков. Так, за последние сутки государственную границу на въезд в РФ пересекли около 9 тысяч человек и почти 1,5 тыс. автомобилей. Наибольший поток зафиксирован в пункте пропуска "Джанкой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 4-5 мая прогнозируется рост пассажирского и транспортного потоков в автомобильных пунктах пропуска на выезд из Российской Федерации.

Добавляется, что в связи с ростом числа машин и пересекающих границу людей на пунктах пропуска пограничные наряды работают в усиленном составе.