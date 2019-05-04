Российские туристы застряли на западе Монголии из-за карантина после случаев чумы

ТАСС, 4 мая. Из-за карантина, введенного на западе Монголии после выявления двух случаев чумы, 17 россиян не могут вернуться домой, сообщили ТАСС в субботу в посольстве России в стране.

"Из-за выявления чумы власти Монголии объявили карантин в провинции Баян-Улгий на западе Монголии, - рассказали в диппредставительстве. - Он продлится с 30 апреля по 6 мая. За это время с нами связались 17 туристов из России, которые остаются там".

"Проблем со здоровьем у них нет, надеемся, что 6 мая карантин будет снят и они вернутся домой, - добавил представитель посольства. - Мы находимся с ними в контакте и оказываем всю необходимую помощь".

В диппредставительстве отметили, что ранее в провинции Баян-Улгий двое местных жителей умерли из-за заражения чумой, после того как съели мясо дикого животного. Других зараженных нет. Подобные инциденты происходят раз в несколько лет, поскольку в данной местности находится очаг заражения. Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эту часть Монголии, так как до завершения карантина покинуть провинцию они не смогут.

Среди остающихся в провинции Баян-Улгий россиян - жители Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска. Также там находятся туристы из других стран, в том числе США, Японии, Германии.