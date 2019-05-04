Патриарх Кирилл перенес освящение собора Новодевичьего монастыря в Петербурге на конец мая

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Освящение Патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге, которое должно было состояться 5 мая, перенесено на конец месяца. Об этом сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы патриарха священник Александр Волков.

"Поездка перенесена на конец мая. В связи с многочисленными богослужениями и встречами, проходившими в последние дни, в рабочем графике патриарха сегодня и завтра перерыв", - сказал Волков.

По его словам, рабочее расписание патриарха изменилось в связи с большим количеством мероприятий.