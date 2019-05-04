Сергей Шаргунов стал главным редактором журнала "Юность"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Писатель, журналист, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов назначен главным редактором журнала "Юность". На этой должности он сменил Валерия Дударева, который занимал пост с 2007 года.

"Я стал главным редактором этого журнала - с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно", - написал Шаргунов в субботу на своей странице в Facebook.

Писатель отметил, что издание столкнулось с рядом трудностей. Однако он, как руководитель, постарается сохранить наследие журнала и в будущем сделать его ведущим литературным журналом, привлекая к работе как известных писателей, так и новых авторов.

"Юность" переживает время не из легких. Хотелось бы, сохранив то, что есть, постараться сделать ее ярче и сильнее. А в будущем превратить в ведущий литературный журнал, где будет появляться талантливое, живое, интересное <…> И не только привлекать к журналу лучших известных писателей, но и - для этого и была придумана "Юность" - открывать имена", - сообщил Шаргунов.

"Юность" - литературно-художественный иллюстрированный журнал. Выходит в Москве с 1955 года. Журнал был основан по инициативе советского писателя Валентина Катаева, который стал первым главным редактором.

В журнале печатались Анна Ахматова, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Николай Рубцов, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Кир Булычёв, Хелью Ребане, Николай Леонов, Дина Рубина и многие другие известные писатели.