Жители СНГ в эфире канала "Мир" расскажут истории родных о войне на акции "Память сердца"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Телеканал "Мир" проведет акцию "Память сердца", в рамках которой с 6 по 10 мая жители России и других стран СНГ поделятся воспоминаниями о своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщил в субботу председатель межгосударственной телерадиокомпании (МТРК) "Мир" Радик Батыршин.

"Память сердца" поможет трогательным и удивительным, героическим историям покинуть семейный архив и благодаря телевизионному формату акции стать общим достоянием - в этом уникальность нашей идеи", - сказал он.

Участники акции в эфире расскажут о семейных реликвиях, связанных с войной. "Мы бережно храним эти вещи, передаем истории их владельцев, наших бабушек и дедушек, своим детям. Ценность таких вещей - в памяти, она связывает поколения. Это способ не забыть о войне, ее героях и пути к Победе", - подчеркнул Батыршин.

Как считает генеральный продюсер МТРК "Мир" Павел Корчагин, иллюстрацией пути к Победе может стать любой предмет, напоминающий о родных и близких, прошедших войну: фотографии, письма с фронта, повестки, кисет, портсигар, часы. "Мы хотим память сердца, которая есть у каждого, чей родственник был на войне, сделать достоянием миллионов - общей памятью. Живых свидетелей тех событий остается, к сожалению, все меньше, а семейная реликвия, передающаяся из поколения в поколение, не дает нам их забыть", - цитирует его слова пресс-служба телеканала.

10 мая телеканал организует в Парке Горького в Москве площадку, где любой желающий сможет поделиться историей о своих родственниках. Отобранные организаторами истории будут показаны в эфире. На сайте телеканала будут размещены интересные публикации из Instagram с хэштегом акции #mir9may. Гости парка также смогут посетить праздничный концерт и театрализованные площадки военной тематики, в том числе реконструкцию полевой кухни.

Телеканал "Мир" входит в содружество ресурсов Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Телеканал вещает на территории 13 государств, общий охват аудитории - 170 млн человек.