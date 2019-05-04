В Риме прошла акция "Бессмертный полк"

РИМ, 4 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Акция "Бессмертный полк" прошла в субботу в Риме. Шествие российских соотечественников с портретами погибших или участвовавших в Великой Отечественной войне родственников состоялось под стенами одного из римских памятников - замка Святого Ангела, передает корреспондент ТАСС.

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"Мы третий год проводим "Бессмертный полк", и второй год - у замка Святого Ангела, что особенно символично. Эта акция проводилась и раньше, но, как правило, при русских школах, а [сейчас] мы впервые вышли на улицу", - рассказала одна из организаторов шествия, президент общественной ассоциации "Надежда Ирина Вихорева.

Среди собравшихся были в основном российские соотечественники, дипломаты, представители различных ассоциаций российско-итальянской дружбы, а также духовенства. Как рассказал корреспонденту ТАСС священник православного храма Святой великомученицы Екатерины иеромонах Амвросий, на портрете, который он нес, - его прадедушка, погибший под Москвой. "Это было почти в начале войны, в 1941 году. Ему был всего 21 год, моей бабушке - год", - рассказал священник.

"Бессмертный полк" в последние годы получил широкое распространение на Апеннинах. В этом году запланированы шествия сразу в нескольких городах: Генуе, Венеции, Болонье, Триесте, а в Бари, Больцано, Вероне, Неаполе. Они пройдут непосредственно 9 мая. Одновременно с римским "Бессмертный полк" провели в субботу в Палермо, а в воскресенье еще одно шествие запланировано в другом городе острова Сицилия - Катании. Еще одна акция пройдет в воскресенье в Риме.

Проведение "Бессмертного полка" активно поддерживается российскими дипломатическими представительствами. У российских дипломатов в Италии есть и собственная традиция - возлагать цветы к могилам советских солдат, погибших на Апеннинах. По данным Национальной ассоциации итальянских партизан (A.N.P.I), около 5 тыс. советских граждан, бежавших из нацистского плена, воевали в партизанских отрядах. Так, по традиции венки лягут к памятнику у братской могилы в городе Палестрина, под Римом, а также на монументальном кладбище Стальено в Генуе, где похоронен герой СССР и Италии Федор Полетаев.