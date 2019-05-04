Более 4 тыс. военных и 250 единиц техники ЗВО примут участие в парадах Победы 9 мая

ТАСС, 4 мая. Более 4 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники Западного военного округа (ЗВО) примут участие в парадах и торжественных мероприятиях в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"На территории 11 военных гарнизонов, где дислоцируются войска общевойсковой армии ЗВО пройдут торжественные и праздничные мероприятия, а также шествия и военные парады. Свыше 4 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц вооружения и военной техники подразделений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа будут привлечены к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ЗВО, один из главных парадов округа 9 мая состоится в Воронеже. Впервые по центральным улицам города пройдут системы войсковой противовоздушной обороны "Оса", системы залпового огня "Ураган", танки Т-72б3, модернизированные самоходные гаубицы Мста-СМ2, бронеавтомобили "Рысь" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин". Кроме того, в состав колонны включат новейшие тягачи "Медведь", машины радиационной химической и биологической разведки "РХМ-4", оперативно-тактические ракетные комплексы "Точка-У" и другая техника.

"Генеральная репетиция парада в Воронеже состоялась в субботу, 4 мая. В ней было задействовано 110 единиц военной техники", - сообщает пресс-служба округа.