В Гааге прошла акция в память о жертвах трагедии в Одессе

ГААГА, 4 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Мероприятия по случаю пятой годовщины событий в Одессе прошли в субботу в Гааге. Несколько соотечественников и неравнодушных голландцев собрались в центре города, чтобы почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года и в очередной раз призвать к привлечению виновных к ответственности.

"Мы собрались, чтобы помянуть пятую годовщину печальных событий в Одессе, когда, как все знают, погибли десятки людей только за отстаивание своего права говорить и мыслить по-русски, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС организатор мероприятия Дмитрий Писарев. - К сожалению, спустя пять лет расследования так и не произошло, никто до сих пор не наказан за такое зверское средневековое злодеяние, ибо людей просто сожгли заживо. Это что-то немыслимое для Европы XXI столетия".

Он подчеркнул, что одна из главных целей мероприятия заключается в том, чтобы "предупредить превращение одесского события во что-то восходящее к чересчур далекому прошлому". "Прошло пять лет, и после такого срока люди начинают многое забывать, жизнь меняется, жизнь накладывает новые впечатления, новые заботы, - обратил внимание организатор. - Мы находимся на очень важном рубеже, когда нельзя дать забыть то, что произошло. Есть некоторые надежды, что сменившееся руководство на Украине, возможно, начнет исправлять ошибки своих предшественников, что страна, народным языком говоря, "перебесилась" и теперь начнет приходить в чувства и что начнется какое-то постепенное восстановление вековой справедливости, ибо в конечном счете трудно представить, что такое зло может остаться и непокаранным, и напрочь забытым в истории".

По традиции в Нидерландах 4 мая вспоминают погибших во Второй мировой войне. И решение о проведении данной акции в этот же день был сделан сознательно, подчеркнул Писарев. "Мы предлагаем [голландцам] подумать над тем, что и в наше время происходят такие трагедии, - заметил он. - А что еще более уместно, это то, что злодеяние в Одессе было совершено людьми, воспевающими тех же самых злодеев Второй мировой войны, о последствиях чьих преступлений сегодня будут скорбить голландцы. Поэтому мы находим, что проведение нашего мероприятия сегодня очень осмысленно".

Со своей стороны участник акции, голландец Альфред Вирлинг отметил, что решил принять участие в мероприятии, чтобы "осудить лицемерие западноевропейских политиков и так называемых организаций по защите прав человека". "Если вы обвиняете одну сторону, то нельзя хранить молчание, когда другая сторона совершает преступления, - отметил он. - Однако они именно так и поступают. Они, по сути, пытаются скрыть преступление против прав человек, что является военным преступлением <...> Европейские политики попросту хранят молчание [относительно событий в Одессе]. Для меня это неприемлемо, и поэтому я здесь".