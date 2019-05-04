В Буэнос-Айресе состоялось шествие "Бессмертного полка"

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Акция "Бессмертный полк" состоялась в субботу в Буэнос-Айресе. Как передает корреспондент ТАСС, в шествии приняли участие более 200 человек.

Местом сбора стала площадь Сан-Мартина, расположенная у здания МИД Аргентины. Оркестр Национальной жандармерии Аргентины исполнил несколько маршей, после чего участники акции прошли под аккомпанемент музыкантов от памятника борцу за независимость в Латинской Америке Хосе де Сан-Мартину до монумента, посвященного аргентинским солдатам, которые пали на Мальвинских (Фолклендских) островах. По традиции собравшиеся несли в руках портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

После завершения шествия собравшиеся исполнили военные песни под аккомпанемент баяниста. Проходившие мимо аргентинцы интересовались шествием и задавали вопросы про акцию "Бессмертный полк".

Помимо российских соотечественников, в акции приняли участие посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов с женой и другие сотрудники дипмиссии. "Сегодня я впервые участвую в акции "Бессмертный полк" в Аргентине, до этого отмечал в Москве. И тот дух, что я почувствовал в Москве, мне кажется, он здесь присутствует не меньше. Это ведь такая акция, на которую приходят по велению души, никто не заставляет", - сказал посол журналистам. Сам дипломат держал в руках фотографию своего отчима, участвовавшего в освобождении Вены.

Дети войны

Среди участников шествия были и те, кто сам пережил Великую Отечественную войну. Как рассказал журналистам Евгений Дунаев, переехавший в Аргентину 19 лет назад, на момент начала войны ему было четыре года.

"Однажды фельдфебель заехал мне по физиономии. Схватил меня за шиворот и как врезал кулаком, а потом бросил", - поделился он. "Говорят: да что там можно помнить в этом возрасте. Но я все помню. Помню, как немцы жгли нашу деревню", - добавил Дунаев, в годы войны живший вместе с семьей в Смоленской области.

Марии Кадар, также принявшей участие в шествии, в 1941 году было 10 лет. "Мой отец погиб на Курской дуге, но узнали мы об этом не сразу. Моя мать была безграмотная, поэтому письма отцу писала я. Мы спрашивали, на каком фронте он воевал, но он не отвечал на это в письмах", - рассказала она корреспонденту ТАСС.

"В последнем письме он написал, что дважды брал и сдавал родную деревню, но из родных никого не видел. В 1944 году мать сделала запрос, и нам пришла бумажка, что ваш муж без вести пропавший", - добавила Кадар, которая, как и многие дети в те годы, несмотря на юный возраст, работала в тылу.

"Дочка уговорила поучаствовать в шествии, но фотографии, к сожалению, у меня нет, я не успела взять альбом. В итоге акция мне понравилась, очень приятно, что уделяется такое внимание", - добавила она.

"Бессмертный полк" в других городах

Как рассказала корреспонденту ТАСС член Всемирного координационного совета российских соотечественников Сильвана Ярмолюк, в этом году в акции "Бессмертный полк" впервые принимают участие сразу пять городов Аргентины. "В Мар-дель-Плате шествие прошло тоже у памятника павшим на Мальвинских островах. В Росарио акция пройдет у памятника аргентинскому флагу - это главный монумент города", - сказал она. Кроме того, шествия прошли в городах Обера и Парана.

"Важно, что сами аргентинцы откликаются. Для нас важно не только сохранить память, как в России, но и рассказать аргентинцам о роли советского народа в этой войне", - отметила Ярмолюк. "И пока мы живы, мы продолжим проводить эту акцию в самом отдаленном уголке мира", - добавила она.

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. Впервые акция прошла в 2007 году в Тюмени, тогда она называлась "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске.