Общественники из США предложили отправлять детей в "Артек", чтобы победить мифы о России

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Поездки американских школьников в международный детский центр "Артек" и миротворческая работа, подобная деятельности юной американки Саманты Смит в годы холодной войны, помогли бы изменить в США отношение к России, уверен американский юрист и создатель организации "Дом мира" (The house of peace) для помощи беженцам из горячих точек Джон Шушардт, который находится в Севастополе в составе делегации иностранных общественников.

Американская школьница Саманта Смит посетила в 1983 году СССР как посол доброй воли, побывав и в "Артеке", и стала символом международной детской дипломатии. Смит обратилась к руководителю СССР Юрию Андропову с вопросами об опасениях, связанных с противостоянием Советского Союза и США, а затем побывала в "Артеке". В этом году ей бы исполнилось 45 лет, Саманта погибла в авиакатастрофе в США в возрасте 13 лет.

"Мы побывали в "Артеке", и считаем, что, хотя это будет очень сложно из-за расстояний и логистически, было бы очень хорошо, чтобы американские дети приехали в "Артек". Они могут содействовать тому, чтобы изменилось американское отношение к России: дети узнают правду, и у детей открытые сердца. Если они пройдут тот же путь, который прошла Саманта Смит - путь народной детской дипломатии, - это было бы прекрасно", - сказал Шушардт ТАСС в субботу.

Он отметил, что в "Артеке" дети из Соединенных Штатов также смогут понять, что россияне "теплые, дружелюбные и хорошо к ним относятся".

Сооснователь "Дома мира" Керри Шушардт, которая несколько десятилетий занимается помощью инвалидам и детям, пострадавшим в ходе военных действий, вместе с волонтерами из числа американской молодежи, считает, что в США сейчас есть подростки, способные повторить то, что в свое время сделала Смит.

"Я думаю, что действительно есть такие люди, как Саманта Смит. Дети могут задавать очень простые вопросы взрослым, как и она: что вы делаете, чтобы не было войны, как вы можете изменить ситуацию? И тогда, через детский голос, взрослые могут менять свое поведение, отношение. И да, дети могут формировать свои детские идеи, сообщества, чтобы продвигать идеи мира", - отметила Шушардт.

Ситуация в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. Ряд стран, в первую очередь, - западных, ввели санкции и установили информационную блокаду.